"O Famalicão é muito mais do que uma temporada"

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão

Miguel Ribeiro, presidente da SAD, mantém a convicção de que o clube irá subir na classificação

O Famalicão vai passar o Natal somente dois pontos acima da linha de água, cenário que é bem diferente ao da temporada passada, quando os minhotos andavam em lugares europeus. Miguel Ribeiro, presidente da SAD, diz que a ausência de adeptos "bloqueou" o crescimento do emblema que voltou à I Liga na época anterior, mas mantém a confiança num desenlace sorridente.

"Somos muito mais do que uma temporada. Também temos uma preocupação grande no nosso jogar e no nosso jogo e um compromisso claro de fazer o Famalicão um clube ainda maior. Fizemos uma época anterior muito boa e esta também o será", vaticinou, numa mensagem de Natal dirigida aos adeptos e difundida pelo clube.

No entanto, o líder máximo do "Fama" reconheceu os constrangimentos que a pandemia veio trazer. "Todos nossos sofremos com a falta de público. Este é um episódio marcante, pela negativa, num ano que seria de afirmação para nós. Esta pandemia limita - e muito - o nosso bom desempenho", comentou.

Miguel Ribeiro voltou a falar da renovação de João Pedro Sousa, tornando a elogiar o treinador. "Era uma decisão importante que visa a estabilidade. Nele temos um treinador de excelência", sublinhou. A terminar, o dirigente deixou um desejo para o 2021 que se avizinha. "Que possamos recuperar a nossa vida e que nos reencontremos no Estádio Municipal, mas também nos jogos fora. Convosco [adeptos], o Famalicão joga sempre com mais do que onze", concluiu.