"O desporto fechou com o mesmo número de praticantes federados que antes da pandemia"

João Paulo Correia, secretário de estado da Juventude e do Desporto, visitou o Estádio Municipal de Famalicão, tendo sido recebido por Miguel Ribeiro, presidente da SAD, e pelo autarca da cidade Mário Passos.

Encontro com o Famalicão: "Foi uma reunião com uma sociedade desportiva que tem apresentado resultados muito positivos. Percebi que existe uma grande comunhão entre a SAD e o clube e entre SAD, clube e a Câmara Municipal."

Final do campeonato: "Espero que os jogos decorram com fair-play. Posso partilhar que 2022 foi o ano da recuperação em todos os setores da sociedade e o desporto fechou com o mesmo número de praticantes federados que em 2019, antes da pandemia. A recuperação foi um êxito. No final de março de 2023, tínhamos mais praticantes federados que em 2019. O país está perto de 700 mil federados nas mais de 60 modalidades com utilidade pública desportiva. #

Investimento estrangeiro nas SAD: O que o Governo tem preparado está na Assembleia da República, ou seja, uma proposta de lei que reforma as sociedades desportivas. Queremos criar uma regulação neste setor e tornar a indústria do futebol cada vez mais atrativa para o bom investimento e bons investidores. É fundamental aproximar os sócios das sociedades desportivas e para isso propomos, nessa reforma, que as assembleias gerais possam eleger um associado, que represente a assembleia geral, sem direito a voto, nas sociedades desportivas, para que não percam essa identidade. Acreditamos muito nesta reforma e, quando entrar em vigor, este setor será cada vez mais atrativo."

