Nova equipa técnica do Famalicão: a estreia de Tarantini e injeção de ADN famalicense

Tarantini, que se tinha retirado na época passada, e Ricardo, central que se notabilizou no Paços de Ferreira mas que é natural de Famalicão, são as grandes novidades na equipa técnica de Rui Pedro Silva.

Há duas grandes novidades na equipa técnica de Rui Pedro Silva, novo treinador do Famalicão que foi apresentado este domingo. O técnico, 44 anos, faz-se acompanhar de Hélder Duarte, João Lapa e dois nomes mais conhecidos: Tarantini e Ricardo.

O primeiro, antigo médio de 38 anos, retirou-se no final da temporada passada e inicia agora uma nova carreira. Tarantini e Rui Pedro Silva tinham trabalhado juntos no Rio Ave, entre 2012 e 2014, quando este último era adjunto de Nuno Espírito Santo.

Ricardo, ex- central de 41 anos natural de Famalicão, fez a formação no "Fama", mas enquanto jogador notabilizou-se essencialmente no Paços de Ferreira. Voltaria a casa em 2018/19, para capitanear o regresso à I Liga, e penduraria as chuteiras no ano seguinte, no Feirense. Na época passada desempenhou funções de adjunto no Trofense.