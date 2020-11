Notícia no Uruguai: Famalicão já tem um reforço fechado para janeiro

Médio-defensivo Manuel Uguarte vai assinar pelo Famalicão no mercado de inverno

Manuel Ugarte vai ser reforço do Famalicão, segundo escreve a imprensa uruguaia. O interesse do Famalicão no médio-defensivo de 19 anos que representa o Fénix (Uruguai) não é de agora e o trinco deverá viajar para Portugal em janeiro para assinar pelos minhotos. Além disso, Ugarte passará a ser representado por Jorge Mendes, refere o jornalista uruguaio Nahuel Beau.

O centrocampista permanecerá no Fénix até ao final de dezembro e em Famalicão poderá fazer concorrência a Gustavo Assunção, o único trinco de raiz do plantel de João Pedro Sousa. Ugarte estreou-se pela equipa principal do Fénix a 4 de dezembro de 2016 quando tinha... 15 anos. Desde então participou em 56 jogos e marcou dois golos pelo emblema de Montevideu.

Internacional pelos sub-20 do seu país, no Uruguai já apontam Manuel Ugarte à seleção nacional. "Fico contente que o meu nome seja falado para a seleção principal, mas estou tranquilo. Julgo que primeiro vou jogar o Sudamericano de sub-20 e depois oxalá possa ter essa oportunidade", afirmou Ugarte a 11 de novembro ao portal Tirando Paredes.