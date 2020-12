Ugarte alinha no Fénix, do Uruguai

Ugarte tem 19 anos e é internacional sub-23 pelo Uruguai.

A imprensa uruguaia insiste no interesse do Famalicão no médio defensivo Manuel Ugarte, em janeiro. Os periódicos revelam que o emblema nacional vai pagar três milhões por 80 por cento do passe do internacional sub-23 pelo Uruguai, atualmente ao serviço do Fénix, da I divisão daquele país.

Ugarte, de 19 anos, tentará disputar a vaga do capitão Gustavo Assunção. Em 2020 disputou 20 jogos e marcou um golo.