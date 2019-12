No Famalicão um brasileiro teve um natal castelhano

Patrick William passou sempre a quadra em Rio Grande do Sul, mas este ano não pôde ir a casa. Amizade com Toni Martínez levou-o até Espanha

Os 22 Natais que Patrick William já viveu foram todos passados no Brasil. O defesa-central, natural de Rio Grande do Sul, emigrou pela primeira vez na carreira quando no defeso se mudou para o Famalicão. Por esta altura, o futebol tirou umas mini-férias, só que os quatros dias de folga do plantel não deram tempo suficiente para que o canarinho fosse a casa passar a quadra. Mas Patrick não vai estar sozinho durante o dia de hoje pois, para além de ter a companhia da esposa e do irmão, o defesa recebeu o convite dos pais de Toni Martínez para celebrar o dia em Múrcia (Espanha). "Somos muito amigos e já fizemos várias viagens juntos. Conheci os pais do Toni quando eles vieram a Portugal. Fiquei encantado com a família dele que me convidou para festejar o Natal em Espanha", revela. "Desde o início da época que a nossa relação é mais do que colegas de equipa. Fazemos tudo juntos e disse-lhe que ia ser bem-vindo na minha casa", completa Toni Martínez.

A dupla não levou o bacalhau de Portugal, embora o almoço conte com peru e... uma mistura de culturas. "No Brasil é típico o peru e um churrasco. Vamos misturar as culturas e comer paella, churrasco e vitela", conta Patrick. "Mas o Patrick é que vai fazer o churrasco", atira Martínez. As novas tecnologias vão servir para o brasileiro encurtar distâncias durante o dia de hoje. "Sinto muito a falta da minha família, mas sei que em casa do Toni estou muito bem. Estou com a outra família que ganhei. A mãe do Toni é como uma mãe para mim", frisou. Pelo meio, o central procura recuperar de lesão muscular. "Também temos a cabeça no regresso do Patrick", conclui Toni Martínez.