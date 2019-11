"Não queremos sair dos lugares cimeiros, vão ter de arrancar-nos de lá"

João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, fez a antevisão do jogo com o Braga.

Semana com muita competição: "Uma semana atípica com muita competição, mas não nos assusta. Estamos preparados. Uma equipa profissional tem que estar preparada para realizar 3 jogos numa semana. Tivemos tempo para descansar, recuperar, treinar e preparar o jogo da melhor forma".

Estratégia e pressão do lado do Braga: "O Braga é um clube que nos habituou a estar nos primeiros lugares com ambições muito exigentes. Vem inclusive de uma derrota. Esperamos um Braga seguramente a tentar ganhar o jogo a todo o custo, com muita pressão ofensiva. Mas nós traçamos a nossa estratégia de forma a criarmos nós problemas no Braga porque é esse o nosso objetivo, ir a Braga e ganhar o jogo".

Momento do Braga: "Não acho que o Braga esteja num mau momento de forma. Vem de um mau resultado. A classificação não é a que está habituado. Mas está muito em forma, uma equipa muito direcionada para o ataque. Vai ser um jogo muito complicado. Está a crescer a todos os níveis e quer que a equipa principal acompanhe o crescimento do clube. Vamos ter dificuldades naquele estádio, mas estamos preparados".

Confronto direto com o Braga? "Neste momento está longe de ser um confronto direto. As nossas ambições não passam de atingir a manutenção. As exibições que temos feito permitem lugares cimentos. Não queremos sair de lá, vão ter que nos arrancar de lá. Os nossos objetivos são diferentes dos do Braga".

Vitória sobre o Gil Vicente: "Qualquer vitória tem a sua importância. A vitória com o Gil foi importante porque vínhamos de uma derrota, a primeira, estávamos no primeiro lugar. O Gil foi importante para percebermos a nossa reação e isso foi dado e conseguimos ultrapassar este momento que foi curto, felizmente".

Chamada de Nehuen Pérez à seleção argentina: "Com muita satisfação que vejo a chamada do Nehuén [Pérez]. Tem feito um trabalho excelente. Existe muita qualidade no Famalicão mas isso não vai distrair-nos. Vou tentar que no fim da época não seja um, mas vários a ir às respetivas seleções".