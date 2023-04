Mário Passos, presidente da Câmara Municipal de Famalicão, falou das obras a realizar no Estádio Municipal, à margem da visita de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e Desporto, ao recinto famalicense.

Requalificação do estádio municipal de Famalicão: "O Estádio Municipal faz falta a Famalicão, não é consentâneo com a imagem do clube ao nível nacional e internacional. Estamos a desenvolver esforços diversos para termos um estádio novo, neste local e não noutro, e que o custo para a Câmara Municipal tenha uma linha de tendência de zero. Não será uma requalificação, mas sim um estádio novo."

Processo demorado: "Tudo tem de obedecer à legislação. Não adianta andar muito rápido agora, para mais à frente retroceder. Estamos a trabalhar com juristas, com o departamento urbanístico para que olhemos para este espaço todo, de 44 mil metros quadrados, são só preciso metade para a construção do estádio e temos de ver o que fazer com o restante espaço, porventura alterar o PDM, significa que a fórmula tem um conjunto de variáveis alargadas e é na conjugação destas variáveis que vamos ter um estádio novo, neste lugar, que cumpra os requisitos e que seja um equipamento que contribua para a dinâmica da cidade."

Prazo a anunciar a solução: "As coisas estão cada vez mais adiantadas, temos uma equipa, contratámos um jurista que nos ajuda a desenvolver este plano, que é complexo, mas não quero comprometer o futuro dos famalicenses. Nos próximos meses traremos para os famalicenses o resultado de todo este trabalho."