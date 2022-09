"Na primeira vez, decidi em cinco minutos. Desta vez foram dois ou três"

Declarações de João Pedro Sousa, de regresso ao comando técnico do Famalicão.

Regresso ao antigo clube: "Não concordo com a velha máxima [nunca regressar a uma casa onde se foi feliz]. Conheço perfeitamente o plantel, estou perfeitamente identificado com a qualidade do plantel. Gosto sempre de passar nos sítios onde sou feliz e as pessoas gostam de mim. A minha saída aconteceu porque é o futebol. Quando cheguei, ninguém me conhecia e agora voltou a acontecer de uma forma perfeitamente normal. Aqui estou eu, para tentar voltar a ser feliz."

Objetivos: "Temos de partir do princípio que o primeiro erro que podemos cometer é fazer comparações seja com essa época [2019/20] seja com a época passada, até porque a própria liga está diferente. Não gosto de trabalhar sobre feitos do passado. Estamos numa posição complicada, mas vivemos numa cidade e num clube com muita coragem, cientes da nossa capacidade, daquilo que podemos fazer e vamos fazê-lo porque somos gente de coragem. Todos queremos ser felizes. Não sou a solução, a solução somos todos."

Prioridade são resultados? "Disse muitas vezes que íamos jogar para ganhar e isso vai continuar a acontecer. Essencialmente queremos lugar, trabalhar, correr, porque de facto a situação é difícil e temos de rapidamente entrar numa velocidade cruzeiro e entrar em zonas classificativas que nos deem tranquilidade."

Telefonema para regressar: "Na primeira vez, decidi em cinco minutos, com o presidente, que íamos avançar. Desta vez, se calhar foram dois ou três minutos. Não estava à espera, mas sou um espectador atento e jamais deixarei de seguir o Famalicão. É difícil dizer que não ao Famalicão e ao presidente [Miguel Ribeiro]. As condições existem e sei que as pessoas estão recetivas à minha ajuda."

Próxima jornada: "O resultado vai ser diferente do último jogo. Vamo-nos "divertir", e coloco as aspas. Espero que os jogadores sintam prazer em jogar, porque é essa a imagem da cidade e dos adeptos. É essa a nossa obrigação. Não gosto de vender sonhos e não vou prometer que vamos ganhar os jogos todos, mas estou plenamente convencido que vamos dar a volta no próximo jogo."

O que já falou com os jogadores: "Encontrei alguns jogadores hoje [quinta-feira] de manhã, o primeiro treino é só à tarde e só irei falar com eles da parte da tarde."