Fernando Valenzuela confirma que vai ser reforço do Famalicão

Extremo de 23 anos chegará por empréstimo do Barracas Central com opção de compra

A estação televisiva TyC Sports adiantou que Fernando Valenzuela, extremo de 23 anos, seria reforço do Famalicão na próxima temporada e foi o próprio jogador que confirmou a notícia.

"Surgiu a possibilidade de ir para Portugal, estou muito feliz de chegar ao futebol europeu", afirmou, ao TyC Sportys, Valenzuela que será cedido por uma época pelo Barracas Central,. O acordo com o clube argentino prevê ainda a opção de compra por parte do emblema minhoto. "Vou emprestado por un ano, com opção de compra.", confirmou o jogador.

Valenzuela foi uma grande promessa do Racing Avellaneda, mas demorou a explodir e acabou por jogar na II Divisão, onde tem mostrado qualidades ao ponto de ter sido associado ao River Plate. No entanto, a possibilidade de jogar no futebol europeu e uma eventual participaçáo na Liga Europa levaram o extremo a aceitar o desafio de experimentar a primeira aventura fora da Argentina, "Estou muito feliz e espero poder demonstrar todas as minhas potencialidades para poder fazer carreira na Europa", adiantou o jogador que tem 1,67 metros que recolheu boas referências do novo clube antes de chegar a acordo.

"Falei com o Nehuén [central argentino do Famalicão], deu-me boas referências em todos os sentidos. Estou muito contente, quero conhecer a cidade, e vou muitio confiante", declarou.

Valenzuela é presença habitual na seleção de sub-23 argentina e atua no Barracas Central, do segundo escalão do país das pampas, onde esta temporada fez quatro golos em 18 jogos.