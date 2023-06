Moura no Famalicão a título definitivo: eis o valor do negócio com o Braga

Lateral assina até 2027. Famalicão paga um milhão de euros por 50 por cento do passe, ficando a restante metade na posse da SAD arsenalista.

Famalicão e Braga oficializaram esta sexta-feira Francisco Moura. O lateral-esquerdo de 23 anos assinou um contrato válido até 2027 com o "Fama", clube que representou na última época por empréstimo dos arsenalistas.

Segundo apurou O JOGO, o negócio envolve um milhão de euros por 50 por cento do passe, ficando a restante metade na posse da SAD do Braga.

"Gostei muito da época passada. Terá sido a temporada em que joguei de forma mais consecutiva e isso foi muito importante para voltar a elevar os meus índices de confiança. O staff acolheu-me muito bem, o clube é excelente e revela uma enorme vontade de continuar a crescer no futebol português", afirmou Francisco Moura.

"O melhor para mim é continuar cá. Voltei a sentir-me muito feliz no Futebol Clube de Famalicão e, como tal, não tenho dúvidas de que este é o clube certo para continuar a evoluir", disse, vincando que "o clube pretende dar passos seguros para conseguir crescer de forma sustentada" e que deseja "fazer mais e melhor para ajudar a trilhar esse caminho ascendente".

As boas exibições na temporada transata valeram-lhe a admiração dos adeptos, a quem deixa a garantia de que a equipa "vai correr por eles para que se sintam orgulhosos do clube que apoiam".

"A ambição do clube em cimentar-se cada vez mais no topo do futebol português faz com que tenhamos de encarar todos os jogos com o espírito de os vencer", rematou.