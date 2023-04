Moura impressiona pela velocidade: "O homem pode ser um autêntico comboio"

Francisco Moura é um lateral em grande estilo na Liga. O amigo Rodrigo Lima, colega na academia do Braga dos 14 aos 21 anos, sente que este empréstimo o beneficiou. Moura foi cedido com surpresa, após 42 jogos na Pedreira. A comparação de minutos explica o sucesso e sugere reentrada em grande em Braga, até porque luta pela Europa na Liga e na Taça de Portugal.

Francisco Moura tem sido uma mais-valia do Famalicão num processo de recuperação que já chegou ao 6.º lugar, posto de visão europeia, havendo ainda as meias-finais da Taça de Portugal no programa imediato, que envolvem medição de forças com FC Porto. O defesa-esquerdo, de 23 anos, tem aproveitado excecionalmente bem o empréstimo do Braga ao vizinho minhoto e os 32 jogos provam a extraordinária rotação ganha pelo campeão da Europa de sub-19, na altura, com os companheiros de Braga David Carmo e Francisco Trincão.

O talento de Moura não engana, tratando-se de um jogador que já havia sido revelação na primeira equipa dos guerreiros em 2020/21, antes de uma grave lesão, impondo contornos de real certeza em 21/22, época em que fez 42 jogos, ainda que apenas 18 como titular. A fim de não ver o jogador desvalorizar ou perder ritmo na competição interna com Sequeira, o Braga preferiu ceder Moura ao Famalicão e tudo se conjuga para que o lateral regresse à Pedreira.

A aprovação vem de Rodrigo Lima, que jogou dos 14 aos 21 anos na formação dos bracarenses junto do lateral. Hoje, o médio do Angrense sente a excelência da aposta do amigo e augura-lhe uma colheita proveitosa, visando regresso a Braga. "O Moura foi sempre muito mais do que um colega de equipa, somos grandes amigos. Ao nível do potencial, sempre se destacou na nossa equipa em todos os escalões da formação. Era muito rápido, forte fisicamente e sempre fez muitos golos", elogia Rodrigo, rebobinando a fita e travando na fase que acionou múltiplos radares nacionais e internacionais, na fase da conquista do Europeu de sub-19, em 2018. Na altura, carregava uma campanha inspirada de golos nos sub-19 dos guerreiros. "Obviamente que esse título reforçou a afirmação, mas, tanto ele como o Trincão e o Carmo trabalharam muito para que isso acontecesse. Eu sabia que ele, mais tarde ou mais cedo, chegaria à equipa principal, o que se confirmou com todo o mérito", destaca.

Rodrigo Lima espreitou sempre o sucesso de Moura na Pedreira, também a cedência à Académica, estando agora a aplaudir, maravilhado, os desempenhos em Famalicão.

"Foi o melhor que lhe podia ter acontecido, tenho a certeza de que está muito feliz e altamente motivado pelo momento que está a passar. Depois da grave lesão que teve, precisava disto, de jogar com regularidade a partir do onze. Está a sentir-se bem, cheio de confiança. São minutos importantes que o estão a transformar e a fortalecer. Ele sente esse impacto, estou muito orgulhoso", acrescenta.

"Não tenho dúvidas de que vai regressar a Braga pela porta grande e lutar para ser titular. Acredito que será esse o seu destino na esquerda, a fazer uma época de grande nível e regular no tempo de jogo."

"Pode ser um autêntico comboio"

Moura tem expressado o talento, variando entre um lateral-esquerdo num sistema clássico, um homem de corredor, ou até mesmo extremo. Este compromisso com o que os treinadores pedem tem feito exaltar qualidades: "A velocidade é o seu ponto forte, ninguém o conseguia apanhar! O homem pode ser um autêntico comboio, quando parte de trás. Gosto muito de o ver dono do corredor, melhorou bastante a nível defensivo, e ofensivamente é incrível, faz muitas assistências e tem golo. Não se pode pedir mais a quem tem esse papel".

Lesão que ameaçou o futuro

Rodrigo Lima recorda a dura confrontação com uma rotura de ligamentos cruzados, logo após ter brilhado na Luz.

Poucos dias após ter brilhado na Luz, bisando numa vitória por 3-2, em novembro de 2020, o lateral recebia a notícia de que sofrera rotura dos ligamentos do joelho esquerdo num treino. Terrível infortúnio, quando tanto cintilava e embalava como aposta eletrizante de Carlos Carvalhal. Moura teve de batalhar por uma recuperação perfeita: "Falei com ele muitas vezes, querendo saber como estava Não era fácil, foi uma lesão séria e criava incerteza na recuperação. Graças a Deus, com toda a sua força e grande grande apoio familiar, conseguiu superar essa fase e voltar mais forte do que nunca", revela, estendendo a passadeira ao amigo: "Está a demonstrar todas as capacidades, focado em fazer uma grande época no Famalicão, algo que está a conseguir. Voltará a Braga muito forte e poderá pensar na Seleção."

Acima de Borja e Sequeira

Rodrigo Lima tem uma ligação muito forte a Moura, apesar da vigente distância entre Açores e Famalicão, não se esquecem, afinal, os sete anos vividos em amizade em Braga. O alto rendimento de Moura está plasmado nos registos estatísticos do Transfermarkt que o reportam como o melhor lateral-esquerdo português da Liga, aparecendo num onze em que é representante único fora dos três grandes. É apresentado ainda com cotação de três milhões de euros, valor acima de Sequeira e Borja, apostas prioritárias do Braga para a esquerda em 2022/23.