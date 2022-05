Miguel Ribeiro: "Quando chove temos 20 baldes no balneário..."

Miguel Ribeiro assumiu o desejo de lutar por metas mais ambiciosas na próxima temporada e disse que Rui Pedro Silva deve renovar

O Famalicão vai piscar o olho à Europa, na próxima temporada e, previsivelmente, com Rui Pedro Silva ao leme. As revelações foram feitas por Miguel Ribeiro, presidente da SAD, em entrevista à rádio famalicense Cidade Hoje.

"Europa? A ambição que nos norteia é sempre fazer melhor. Quando fechamos uma época em oitavo lugar, a ambição é sempre fazer melhor e um ou dois lugares acima pode valer a Europa", declarou. "Se me perguntasse há quatro anos, foi uma meta concretizada bem antes do nosso desenho inicial, pois tínhamos delineado subir em dois/três anos. Estamos em condições de entrar nesse capítulo", acrescentou.

E, tal como O JOGO adiantou, a renovação de Rui Pedro Silva está iminente. "A intenção é continuar com o Rui Pedro Silva. Estamos na fase de negociação e acredito que daqui a uns dias poderemos anunciar [a renovação]", comentou. É preciso, no entanto, melhorar as infraestruturas. "Os jogadores gostam de estar no Famalicão, mas não gostam de estar muito tempo no Famalicão. Equipámo-nos todos os dias em contentores, quando está calor é insuportável, com frio é insuportável, quando chove temos 20 baldes no balneário porque chove lá dentro...", lamentou.