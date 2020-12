Miguel Ribeiro e ainda o negócio Pote: "As três partes saíram muito satisfeitas"

Presidente da SAD do Famalicão falou à margem da apresentação de uma parceria com uma empresa que vai implementar equipamentos de proteção à covid-19 nas instalações do clube

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, vê com agrado o arranque de época de Pedro Gonçalves, melhor marcador do campeonato com nove golos em sete jogos, jogador que o Sporting comprou no defeso aos minhotos, por 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe.

"O Pedro Gonçalves é uma das bandeiras do que é o Famalicão e do que pretendemos para o Famalicão. É um jogador jovem, com muita qualidade e que precisou de um espaço para do ponto de vista competitivo afirmar-se. O espaço foi dado pelo Famalicão e ele afirmou-se. Mérito para o clube, porque foi dado espaço ao Pedro Gonçalves e muito mérito do Pedro, porque encontrou espaço para produzir e reproduzir talento. E também muito mérito para a equipa técnica que soube potenciar um talento. Às vezes, podemos brincar e dizer que entrou o Pote e saiu o Pedro Gonçalves. Para nós, é um orgulho recebê-lo e a marca Pedro Gonçalves estará sempre associada ao Famalicão", afirmou o dirigente, à margem da apresentação de uma parceria com a empresa MTEX NS, celebrada no âmbito da prevenção à propagação da covid-19.

Questionado sobre se o Famalicão poderá vender os restantes 50 por cento do passe num futuro próximo, Miguel Ribeiro foi evasivo.

"O Pedro Gonçalves foi vendido no verão por valores que são públicos. O contrato que o Famalicão fez com o Sporting está feito, é um contrato que satisfez o Sporting, é um contrato que satisfez o Famalicão e o Pedro Gonçalves. As três partes saíram muito satisfeitas e quando assim é, é um motivo de paz, tranquilidade e felicidade por todas as partes. Foi feito em agosto e revelou-se um negócio acertado para todos", respondeu.