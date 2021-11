Miguel Ribeiro e a importância da Liga Revelação: "Há claramente duas bandeiras"

Presidente da SAD do Famalicão deu uma entrevista ao podcast do Portugal Footbal Observatory, para falar do contributo da Liga Revelação na progressão dos jovens

Aposta nos sub-23: "É uma aposta declarada numa perspetiva global. A nossa visão assenta em jogadores de preferência jovens, que possam evoluir e crescer e nos últimos dois anos demos à montra do futebol o Pote, o Racic, o Anderson, o Ugarte, o Gustavo Assunção e agora estamos a preparar-nos para o Luiz Júnior, o Pedro Brazão, o Iván Jaime, o Penetra e todos eles são sub-23."

Referências da Liga Revelação: "Se a Liga Revelação precisa de uma bandeira, há claramente duas bandeiras, o Chiquinho do Estoril e o Penetra do Famalicão, jogadores produtos de uma Liga e capazes de competir em patamares altos."

Mais oportunidades para os jovens: "O facto de termos uma Liga Revelação permite ter a possibilidade de um quadro competitivo. A grande dificuldade de um jogador é a transição da formação para o profissional e a Liga Revelação incide numa zona que no passado era uma zona cinzenta. Sem uma Liga Revelação perderíamos 200 a 250 jogadores e com esta prova temos espaço para dar mais uma oportunidade a estas largas dezenas de jogador."

Adoção do mesmo modelo de jogo no Famalicão A e sub-23: "É uma questão necessária não só no jogo, mas também no treino. Se os jovens não tiverem essa relação [do mesmo sistema de jogo] no treino, primeiro que percebam os exercícios estaremos a complicar."

Sub-23 ou equipa B? "Podemos ter sub-23 e equipa B daqui a três ou quatro anos. De momento, o Famalicão vive quase de recrutamento porque a nossa formação tem apenas três anos. O passado era pobre, frágil do ponto de vista qualitativo. Ainda não temos jogadores made in Famalicão capaz de alimentar duas equipas. Além disso, quando as condições nos permitirem evoluir, com a compra que já temos de um terreno para fazer um centro de estágio com cinco campos relvados, aí sim estaremos em condições de evoluir. Não nos revemos na imagem de infraestruturas que passamos, que são precárias."

Mais Penetras: "O guarda-redes veio para os sub-23 Luiz Júnior, o Pedro Brazão foi contratado dentro de uma base de recrutamento capaz de poder jogar nos sub-23, o Pablo está nos sub-23 num contexto de equipa A e vamos continuar neste caminho."