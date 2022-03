Miguel Ribeiro assume: "Precisamos de um estádio novo"

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão

Presidente da SAD do Famalicão assumiu o desejo de remodelar o atual recinto.

O Famalicão precisa "de um estádio novo". A frase é de Miguel Ribeiro, presidente da SAD que reassumiu a necessidade na apresentação do livro "Campo dos Bargos - O futebol ou a recuperação semanal da infância", da autoria de Jorge Reis Sá.

O projeto de remodelar o atual recinto Municipal foi apresentado em outubro de 2018, mas entretanto parou primeiro porque o concurso público ficou "vazio" e depois devido ao surgimento da pandemia. "Não é um estádio à dimensão de Famalicão e do Famalicão. É óbvio e claro que queremos e precisamos [de um estádio novo] para nós, para os nossos adeptos, profissionais, para o nosso espetáculo e para a nossa cidade. Precisamos claramente de um estádio novo", afiançou o dirigente, que reiterou ter recebido abertura da autarquia para levar a cabo a obra.

"Temos conversado com a Câmara Municipal e caberá sempre à Câmara fazê-lo. Quando a SAD foi constituída, foi um dos compromissos assumidos, houve, inclusive, a apresentação de um projeto de um estádio novo. A CM vai honrar esse compromisso. Temos falado, o processo transitou da presidência de Paulo Cunha para o presidente Mário Passos, é um processo que está em cima da mesa do presidente, ainda esta semana tivemos uma reunião temos a convicção, até porque assim o transmitiu, que a breve prazo o novo estádio municipal de Famalicão será uma realidade. Durante ainda este ano estão a tratar das formalidades e acredito que neste mandato o projeto será concluído. Será uma felicidade enorme para o FC Famalicão, para os habitantes que se reveem no clube como a maior bandeira da cidade, e para o concelho em si", concluiu em declarações à rádio Cidade Hoje.