Mercado está ao rubro no Brasil e de olhos postos no Famalicão

No Brasil, é notícia o interesse do Cruzeiro na contratação do central Riccieli. No entanto, o negócio tem pouca viabilidade.

Em Portugal, a janela de mercado já fechou, mas está ao rubro no Brasil e, ao que tudo indica, de olhos postos na I Liga e, concretamente, no Famalicão. No programa "Donos da Bola", de Minas Gerais, o central Riccieli foi apontado como um dos alvos do Cruzeiro, da série B brasileira.

A cumprir a segunda temporada ao serviço do Famalicão (primeiro clube que representou fora do Brasil, o país de origem), o defesa foi dos mais utilizados na época passada. Embora a presença no onze esteja a ser mais esporádica em 2020/21 (13 jogos), o clube não pondera ficar sem ele.

O central foi titular no último desafio da equipa de Silas, contra o Belenenses (0-0), e até lhe coube usar a braçadeira de capitão. No entanto, e com o regresso de Babic, cumprido o castigo, o brasileiro deverá perder a titularidade.