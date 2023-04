"Meias-finais com o FC Porto? Há três anos falhámos por detalhes"

Famalicão defronta, na próxima semana, o FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal. Miguel Ribeiro, presidente da SAD, recordou a eliminação com o Benfica, há três anos, na mesma fase da prova e denotou confiança para tentar chegar ao Jamor

Meias-finais da Taça de Portugal com o FC Porto: "Da primeira vez que fomos à meia-final, há três anos, perdemos 3-2 na Luz, sofremos um golo nos últimos minutos num canto evitável e em casa empatámos 1-1 em que o melhor em campo foi o Vlachodimos. Perdemos por um detalhe num golo que não devia ter acontecido, foi uma exibição extraordinária do guarda-redes do Benfica que nos tirou do Jamor. Espero que a equipa esteja competente numa eliminatória dificílima, mas isso é normal numa meia-final da Taça. É a nossa segunda meia-final em três anos e isso atesta a nossa regularidade desportiva."

Luta pela Europa por via do campeonato ou da Taça: "Se vamos à Europa este ano, ou na próxima época ou daqui a dois anos, não sei responder, agora a ambição da SAD do Famalicão é competir até ao final por estes objetivos. Ainda não o conseguimos nestes três anos, mas seguramente nos próximos três vamos conseguir."