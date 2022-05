Médio Jordan Holsgrove interessa ao Famalicão

Médio escocês alinhou pelo Celta de Vigo B na última temporada.

O Famalicão está interessado no médio Jordan Holsgrove, escocês de 22 anos que joga no Celta B. Segundo o jornal espanhol Atlatico Diario, Holsgrove, que também tem passaporte inglês, recebeu uma proposta dos minhotos e outra do Alavés, mas o Celta ainda não decidiu se vai renovar com o atleta, com vista a uma eventual integração na equipa principal.

Contratado pelos galegos, na temporada anterior, ao Reading (Inglaterra), onde se formou, Holsgrove marcou um golo em seis partidas pela equipa A em 2020/21, mas em 2021/22 ficou-se pelos bês.

