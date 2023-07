Médio espanhol a "ponderar" sobre o futuro e associado ao Famalicão

Fran Villalba tem 25 anos é do Gijón e esteve emprestado ao Málaga.

O Famalicão terá estabelecido contactos com o Gijón, de Espanha, para a contratação do médio Fran Villalba, espanhol de 25 anos que esteve cedido ao Málaga na época passada, clube no qual apontou um golo e fez duas assistências em 35 jogos.

A informação é do jornal "La Nueva España", que refere que o jogador está a "ponderar" sobre o futuro, sendo certo que o Famalicão procura no mercado soluções para o meio-campo, depois da saída de Colombatto, que estava emprestado pelo Club Léon, do México.

Noutro contexto, Penetra voltou, ontem, de férias, após ter estado ao serviço da Seleção Nacional de sub-21 no Europeu da categoria.