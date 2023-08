Marcou ao Braga e "ouviu" do primo Paulo Oliveira: "Disse para não voltar a fazer aquilo"

Avançado do Famalicão, que se estreou a marcar na I Liga em Braga, onde iniciou a formação, recebeu prémio de melhor jogador e melhor marcador da Liga Revelação de 2022/23

Afonso Rodrigues, que iniciou a formação no Braga e transferiu-se para o Famalicão em 2015, para jogar nos iniciados, estreou-se a marcar na I Liga na sexta-feira, ao fazer, no estádio do clube da sua terra natal, o primeiro golo do Famalicão, que venceu os bracarenses por 2-1 na jornada inaugural da 90.ª edição da I Liga.

O avançado de 20 anos recebeu esta quarta-feira os prémios, atribuídos pelo Sindicato dos Jogadores, de melhor jogador e melhor marcador da Liga Revelação da época passada, durante a qual apontou 14 golos em 22 jogos. Agora em definitivo no plantel de João Pedro Sousa, o jogador do Famalicão analisou, em declarações aos canais oficiais do clube, a importância da passagem pelos sub-23 e, claro, do golo em Braga.

Equipa de sub-23

"Foi um ano muito bom para mim e para a minha equipa. É um orgulho enorme receber estes prémios, poder ajudar a equipa a fazer uma grande época. Agora estou na equipa principal e espero contribuir da mesma maneira."

Liga Revelação

"A Liga Revelação é muito importante para os jovens que sobem dos sub-19 e muitos deles ainda não estão preparados para um contexto de equipa principal, para a I Liga, e esta Liga Revelação para os jovens crescerem e se ambientarem ao ritmo de escalão sénior."

O melhor golo

"O meu melhor golo foi contra o Estrela da Amadora. Estava um jogo muito difícil e acabei por resolver o jogo, já quase a acabar, com um cruzamento do Brazão, Foi um golo que vai ficar marcado para sempre na minha carreira."

Estrear-se a marcar na I Liga em Braga

"É uma sensação incrível, ainda por cima no estádio que foi, contra o Braga, que tem um público excecional.

Conversa com o primo Paulo Oliveira, central do Braga

"Antes do jogo não falei, mas claro que no fim do jogo foi tema de conversa. Estive a falar com o meu primo [Paulo Oliveira], ele disse para não voltar a fazer aquilo à equipa dele, mas deu-me os parabéns e disse que estava orgulhoso com o meu sucesso".

Adaptação ao Famalicão

"Desde que cá cheguei, este clube acolheu-me da melhor maneira, tem pessoas incríveis, muitas delas ainda cá permanecem cá, desde o dia em que cheguei, e poder dar alegrias a essas pessoas é um sentimento fantástico."