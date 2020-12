Manuel Ugarte: da convivência com Darwin a escolha da "equipa" de Griezmann

Médio-defensivo é o primeiro reforço do Famalicão no mercado de inverno

Manuel Ugarte concedeu a primeira entrevista ao Facebook do Famalicão e falou dos restantes uruguaios presentes na I Liga. O médio, de 19 anos, chegou a partilhar o balneário com Darwin Núñez nas seleções jovens do seu país. "Partilhei o balneário com o Darwin Núñez durante algum tempo no Uruguai, não tive oportunidade de jogar com o Coates ou com o Enzo Martínez, mas já nos defrontámos e sei que são grandes jogadores", afirmou, logo depois de se ter apresentado aos adeptos minhotos. "Chamo-me Manuel Ugarte, tenho 19 anos e jogo a médio-centro. Do Uruguai têm saído muitos jogadores que são "mistos", ou seja que marcam e jogam, e eu considero-me um médio misto, gosto de desarmar o adversário e também de jogar", enumerou.

O ex- Fénix estreou-se na Liga Uruguaia com 15 anos e até já foi falado para uma eventual convocatória para a seleção principal. "Joguei o Torneio Pré-Olímpico pelos sub-23 e em determinado momento, no Uruguai, falou-se que eu podia substituir o Valverde na seleção, quando se lesionou. Essa é a minha aspiração, chegar à seleção principal", referiu.

A vinda de Ugarte para Portugal está a ter um acompanhamento permanente da imprensa uruguaia, que na semana passada fez eco de uma imagem partilha por Griezmann, do Atletico Madrid, nas redes sociais, onde o avançado francês mostrava-se a jogar Football Manager, com Ugarte na equipa. "Quando me mostraram a foto do Griezmann não podia acreditar e ainda para mais os meus amigos que gostam de jogar Football Manager e FIFA", rematou.

Ugarte sabe que em Famalicão vai encontrar adeptos fervorosos e espera que as portas dos estádios reabram brevemente. "Sei que o clube tem grandes adeptos e tenho pena que não possam ver os jogos por causa da pandemia. Brevemente o Famalicão vai voltar a tê-los", desejou.