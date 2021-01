Drulovic treinou o médio Lukovic quando em 2013 guiou a seleção sérvia à vitória no Europeu sub-19. "Luko" marcou o golo do título e a ligação entre ambos é eterna. "Vai fazer uma excelente carreira", avisa

Lukovic dobrou o ano civil como o reforço com menos minutos do plantel do Famalicão. Antes da partida em Tondela, o médio sérvio, contratado ao Rasków (Polónia), tinha 34 minutos repartidos por quatro jogos como suplente utilizado. Na Beira Alta foi lançado a titular, repetiu a presença no onze com o FC Porto e depois deu a vitória em São Miguel, perante o Santa Clara (2-1), com um golo que quebrou uma série de sete encontros sem vitórias, seis na I Liga.

Apesar de ter demorado a entrar na equipa, Lukovic ostenta, no currículo, um Campeonato da Europa sub-19, no qual marcou o golo na final que deu o título a uma Sérvia orientada por... Drulovic.

Quando o telefone tocou, o ex- FC Porto e Benfica disponibilizou-se de pronto para falar sobre "o seu jogador". "Ele é um dos meus meninos", começa por dizer o antigo extremo canhoto.

A inversão do triângulo do meio-campo de 4x3x3 para 4x2x3x1 promoveu a ascensão de Lukovic, que tem atuado num esquema de duplo pivô defensivo. "O Lukovic disse-me que o treinador gostava de o ver jogar nessa posição. Tem um excelente passe, bom remate e um pé esquerdo top", enumera Drulovic. "No Europeu jogava com o 11, que foi sempre o meu número. Depois disso saiu para o PSV (Holanda) e se calhar podia pensar-se que hoje estaria noutro patamar. Porém, está numa idade boa para fazer uma excelente carreira em Portugal", completa. "Drulo" ainda não ligou a Lukovic para lhe felicitar pelo golo e através de O JOGO quis enviar um "abraço" ao médio de quem "gosta muito". "Talvez daqui a um ano o vejamos noutro patamar"...

Veja o golo marcado por Lukovic ao Santa Clara: