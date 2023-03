Luiz Júnior apresenta um registo melhor do que em 2021/22

Luiz Júnior, guarda-redes brasileiro de 22 anos, é o mais novo dos cinco totalistas do campeonato e, nesta altura da época, apresenta um registo melhor do que em 2021/22

Luiz Júnior está a confirmar que é um dos melhores guarda-redes da I Liga e está a fazer a melhor época desde que chegou, no verão de 2019, proveniente do Mirassol, para jogar nos juniores do Famalicão. O atleta brasileiro tem assumido um papel determinante na equipa minhota e tem, ao fim de 23 jornadas disputadas, um registo melhor do que na época passada, tendo alinhado em todos os jogos do campeonato.

Depois de ter feito 25 jogos em 2020/21 (época de estreia na equipa principal, sob o comando de João Pedro Sousa, que em setembro voltou ao banco dos famalicenses), em 2021/22 já falhara dois jogos por esta altura da temporada: na sexta jornada foi suplente de Dalberson na receção ao Marítimo e na sétima não jogou em Tondela.

Na temporada passada, o guardião que tem contrato até 2027 participou em 37 jogos em todas as competições e na presente época já soma 30: 23 na I Liga, quatro na Taça de Portugal e três na Taça da Liga.

O guardião de 22 anos é um dos cinco totalistas do campeonato, apresentando a vantagem de ser o mais novo desta lista restrita de jogadores que ainda não falharam qualquer minuto nesta edição da I Liga. Os restantes totalistas são Vlachodimos, do Benfica (28 anos), Diogo Costa, do FC Porto (23 anos) ,o vizelense Buntic (26) e Adán, do Sporting, que tem 35 anos.

Com 82 defesas, o jogador brasileiro dos famalicenses é, também, o segundo classificado no ranking oficial da Liga dos melhores guarda-redes, atrás de Kosuke, do Portimonense, que soma 93, e à frente de Dani Figueira, do Estoril (75), e de Paulo Vítor e Buntic (73), que guardam, respetivamente, as balizas de Chaves e Vizela.