"Lesão de Colombatto pode ser grave, parece que o vamos perder por algum tempo"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após o triunfo sobre o Portimonense (1-0), na 22.ª jornada da Liga

Sobre a vitória: "Muito importante, sabíamos que íamos encontrar muitos desafios e que tínhamos de ser muito competentes. Foi um bom jogo, conseguimos ser equilibrados e acreditámos sempre que podíamos chegar ao golo. Tivemos muitos lances contra nós de bola parada e fomos sempre concentrados e competentes. Também não ficava mal se o Portimonense tivesse marcado, mas a nossa competência defensiva justifica o nulo na nossa baliza."

Posicionamento dos alas: "Faz parte da nossa ideia. Estratégica e taticamente usamos isso com muita frequência, mas importante era sermos competentes. Preparados para jogo vertical. A capacidade na pressão tinha de ser muito rápida para evitar a verticalidade do Portimonense. Criámos problemas com esses movimentos do Jaime e do Sanca."

Lesão de Santiago Colombatto: "Pode ser grave. Espero que não, é um jogador importante. Infelizmente parece que o vamos perder por algum tempo."

