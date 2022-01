Lateral do Famalicão apontado a Benfica e Braga pela imprensa espanhola

Adrián Marín com a camisola do Famalicão

Adrián Marín está em Famalicão cedido pelo Granada.

O espanhol Adrián Marín despertou a atenção do Benfica e do Braga, segundo escreveu o espanhol "Diario As", realçando a "temporada notável" do lateral emprestado pelo Granada ao Famalicão.

O clube do Minho pode exercer no fim da época a opção de compra pelo jogador, que é possante, tem boa técnica e é internacional espanhol em vários escalões de formação, incluindo os sub-21.

Marín é o lateral-esquerdo mais utilizado esta época no Famalicão e o nono do plantel com mais minutos na Liga Bwin. Na liga espanhola tem 63 jogos.