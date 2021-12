Jogadores do Famalicão "fintam" isolamento com treinos em casa

Cumprindo a determinação do delegado de saúde, plantel mantém-se em isolamento até domingo, pelo menos

Depois do adiamento do jogo com o Belenenses, os jogadores do Famalicão e todo o staff, tal como os sub-23, vão manter-se, por determinação do delegado de saúde, "em vigilância ativa e isolamento profilático" até ao próximo domingo. O regresso aos treinos está, assim, agendado para segunda-feira, dia em que o treinador Rui Pedro Silva iniciará a preparação para a visita a Braga, onde os famalicenses defrontam a formação arsenalista no dia 9 de janeiro, a partir das 18 horas.

Ainda sem data agendada para a realização do encontro com o Belenenses - 12 de janeiro é a mais provável, mas carece ainda de confirmação oficial da Liga -, os jogadores do Famalicão seguem, em casa, um programa de treinos definido pela equipa técnica, que incide essencialmente na parte física.