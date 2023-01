João Pedro Sousa: "Vitória da eficácia, mas ainda não é o lugar que queremos"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a vitória sobre o Vizela (2-1) na 15.ª jornada da Liga

Eficácia: "SIm, vitória da eficácia e do trabalho. Conhecíamos o adversário perfeitamente e sabíamos que sem capacidade de sofrimento dificilmente venceríamos. Foi o que aconteceu, acabamos por ser felizes no segundo golo, mas foi uma vitória justa. Anulámos situações do adversário. Foi uma primeira parte muito interessante, boa. O Vizela teve mais dificuldades em chegar ao último terço. O jogo perdeu um bocadinho qualidade na segunda parte, mas foi competitivo e um resultado justo."

Má entrada na segunda parte: "O que falámos ao intervalo foi acertar alguns detalhes e preparámo-nos para a reação. Sabíamos que iam ter uma reação forte. Surge o empate, não conseguimos contrariar e mexeu um bocadinho com a nossa tranquilidade. Encontrámo-nos de novo e conseguimos chegar ao golo da vitória."

Série de vitórias: "Sobretudo porque vínhamos de uma fase difícil. Continua a não ser o lugar que queremos, precisamos de mais pontos. O passado já lá está, passou, importante é pensar no hoje, temos de crescer e evoluir, porque 17 pontos não chega definitivamente."