João Pedro Sousa: "Vamos fazer o possível e o impossível para disputar a final"

Redação com Lusa

O treinador do Famalicão prometeu, esta quarta-feira, que a equipa vai fazer "o possível e o impossível" para tentar vencer o FC Porto no Estádio do Dragão e chegar à final da Taça de Portugal.

Os famalicenses perderam em casa na primeira mão das meias-finais da prova (2-1), complicando assim a tarefa de seguir em frente, mas João Pedro Sousa acredita que a equipa está motivada e preparada para o desafio.

"Estamos motivados, naturalmente ansiosos. É um jogo importante, percebemos as dificuldades que vamos encontrar. Estamos prontos para este desafio. Será difícil, mas vamos tentar ultrapassar. É um orgulho estar na meia-final de uma prova tão importante. Vamos fazer o possível e o impossível para disputar a final", disse, em conferência de imprensa.

O treinador da formação famalicense revelou que vai apresentar a equipa "com algumas diferenças em relação à primeira mão", de forma a tentar evitar uma entrada forte do FC Porto.

"O que esperamos do nosso adversário é uma entrada muito forte. Vão querer resolver cedo. Faz parte da forma de jogar do FC Porto. Muito competitiva. Vão tentar anular-nos, pressionar-nos. Vai ser um desafio muito grande para nós, mas estamos motivados", frisou.

João Pedro Sousa salientou que, independentemente do resultado, a sua equipa "está de parabéns" pelo percurso feito na Taça de Portugal, garantindo, no entanto, que todos estão preparados para disputar o acesso à final.

"Sentimo-nos preparados para disputar o acesso à final. Ninguém nos vai tirar esta vontade, a alegria de disputar este jogo. Vamos para o jogo com alegria, aconteça o que acontecer, os jogadores estão de parabéns pela belíssima Taça de Portugal que fizeram", vincou.

O Famalicão joga esta quinta-feira, às 20:30, no Estádio do Dragão, com o FC Porto, a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal de futebol, uma partida que será arbitrada por Manuel Mota, da associação de Braga.