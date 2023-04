João Pedro Sousa pensa na reviravolta: "Teremos de estar a um nível muito alto"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota (1-2) frente ao FC Porto, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

A derrota: "O FC Porto colocou-nos de início desconfortáveis. Entrámos retraídos e um pouco envergonhados, talvez um pouco ansiosos. Sofremos, mas a equipa reagiu e desinibiu-se, marcou e foi à procura do jogo que queríamos: colocar dificuldades ao FC Porto. Equilibrámos o jogo, mas não o conseguimos desequilibrar."

Esperança: "Jogo muito fechado na segunda parte, queríamos colocar mais gente na zona de finalização, jogo muito competitivo, primeiras e segundas bolas sempre com muita intensidade. Sofremos o segundo golo e ainda demos resposta. Vamos lutar por ser felizes, como prometemos. Vamos para a segunda mão com esperança de podermos virar a eliminatória."

Nível alto exigido: "A equipa libertou-se em termos emocionais, tentou dar a volta ao resultado. No início da segunda parte, tivemos a sensação de que poderíamos dar a volta, mas acabámos por sofrer. Que Famalicão no Dragão? Teria de acontecer neste primeiro jogo o melhor Famalicão, terá de ser esse e um FC Porto menos bom, mas estas equipas grandes no final da época não as vamos encontrar diminuídas. Teremos de estar a um nível muito alto para discutir a eliminatória."