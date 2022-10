João Pedro Sousa: "Quando demos por ela estávamos a ganhar e nem isso serviu de alerta"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota com o Arouca (4-1), na 9.ª jornada da Liga Bwin

Antagónico com a jornada anterior, fantasmas do passado? "Sim, desde o 1-1 que não estivemos bem. Prometemos que íamos sempre à procura da vitória, mas não passámos das palavras aos atos. Não o fizemos, nunca estivemos perto de o conseguir, nunca corremos como exigido. É o que temos de fazer, prometi no primeiro dia lutar e correr, isso é a nossa obrigação, não podemos de maneira nenhuma apresentar a atitude que apresentámos hoje."

Fazer mais? "Sim, voltámos ao problema... as palavras leva-as o vento. Temos de deixar as coisas em campo. Temos a consciência do que temos de fazer, não aplicámos em campo o que temos de fazer, não sei se foi pelo último jogo. Independentemente disso, devíamos ter apresentado uma imagem diferente."

Interventivo em vez de calmo, como habitual: "Estávamos sempre a reagir e com muita lentidão, ainda mais lentos quando recuperávamos a bola. Nem lhe consigo dizer se na primeira parte fizemos algo de positivo. Tivemos o golo sem nada fazer por isso, quando demos por ela estávamos a ganhar e nem isso serviu de alerta. Com o 2-1 percebeu-se que as coisas não estavam bem."