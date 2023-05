Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após o empate sem golos em Vizela, para a ronda 32 do campeonato.

O empate: "Foi um bom jogo, competitivo. Entrámos bem na primeira parte. Fomos superiores. Estrategicamente, colocámos a equipa com linhas defensivas mais subidas do que o habitual, por forma a condicionar o Vizela, que tem mobilidade e procura espaço entre linhas. Os nossos setores tinham de estar muito juntos. Fomos fortes nesse momento, o que nos permitiu levar o jogo para a área do adversário e criar situações de finalização. Infelizmente, não conseguimos meter a bola na baliza. Permitimos algumas situações de ataque rápido do Vizela na primeira parte."

Expulsão: "Na segunda parte, tivemos um pouco menos de intensidade, mas controlámos o jogo até à expulsão [do Sanca, aos 76 minutos]. Aí, não pudemos estar tão expostos e o Vizela tem uma oportunidade para marcar. Foi um jogo competitivo, com duas equipas que tentaram jogar para ganhar. Fomos claramente mais fortes na primeira parte e, com 11 jogadores, na segunda parte. Depois da expulsão, cedemos o domínio do jogo ao Vizela. Aceita-se o empate. O resultado é justo. O jogo poderia ter sido melhor, mas estamos na fase final da época."

Ataque: "O Cádiz é muito importante. O Pablo e o Rui Fonte deram respostas muito positivas, mas têm características diferentes. Ele [Jhonder Cádiz] percebe o que pode dar à equipa e a equipa sabe como o pode servir, mão me parece que fosse determinante ter o Cádiz para podermos ganhar o jogo. Infelizmente, parece-me que será difícil o Cádiz voltar a jogar nesta época [após ter saído aos 10 minutos com uma lesão]."

Opções: "Não vou fazer rotação de atletas [nos dois jogos que restam por perder a hipótese de um apuramento europeu]. Poderá haver rotação, mas poderá ter a ver com estratégias para os jogos, com opções táticas. Mesmo sem a hipótese de um apuramento europeu, teremos dois jogos, queremos ganhar, queremos respeitar a Liga".