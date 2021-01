João Pedro Sousa: "O Jonatha Robert fez uma primeira parte desastrosa, mas..."

João Pedro Sousa acredita que o Famalicão vai sair da zona aflitiva da I Liga nos próximos tempos e não se mostrou particularmente preocupado com o eventual mau estado do relvado do Nacional, onde os minhotos jogam no sábado (15h30).

Mau estado do relvado na Choupana: "Tem que haver um limite para mudarmos a nossa forma de jogar e de atacarmos o jogo. Não faz sentido mudarmos tudo [por causa do relvado]. Claro que há pormenores que temos que alterar, como exemplo posso dar o jogo dos Açores, com o Santa Clara, também num campo muito difícil, mas não abdicamos de chegar a certos pontos do terreno. Espero um bom jogo, as condições climatéricas serão favoráveis e vamos jogar perante uma equipa muito difícil."

Ivo Rodrigues pode estrear-se a titular? "O Jhonata Robert fez uma primeira parte desastrosa [com o V. Guimarães], mas fez uma semana muito competente. O Ivo entrou bem e temos dois jogadores com um perfil diferente para um plano de jogo que estamos a ensaiar."

Gustavo Assunção está apto? "O Gustavo ainda está numa fase de recuperação, não sabemos se vamos contar com ele e estamos perto do jogo."

Reforços obrigam a retoma na classificação? "É obrigatório sairmos da posição em que estamos e vamos sair da posição em que estamos."

Posições a reforçar até ao fecho do mercado: "O clube fez um esforço muito grande e conseguimos garantir jogadores importantes que vieram acrescentar quantidade e qualidade ao plantel. Se não entrar mais ninguém, estamos satisfeitos."

Número de golos sofridos: "Inquieta-nos esse registo e o número de amarelos que temos no campeonato. Não é uma crítica à arbitragem, mas sim à forma como defendemos, se calhar com alguma imaturidade e as coisas estão relacionadas. Se calhar por termos tantos problemas defensivos é que não marcamos mais golos. Também temos que melhorar no plano ofensivo, pois está tudo interligado. Temos que identificar os erros, para podermos evoluir como equipa."