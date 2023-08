João Pedro Sousa: "O Iván Jaime mostra-se indisponível para jogar"

Iván Jaime, médio do Famalicão e jogador mais apetecível do plantel dos famalicenses, não entra nas opções para ir a Braga, conforme revelou o treinador João Pedro Sousa.

Dobre: "O Dobre está mais perto de ser utilizado porque já conhece muitas ideias do treinador. Está com algumas dificuldades físicas, mas provavelmente vai ter de jogar em Braga. Vai ser importante."

Puma Rodríguez: "Continua o trajeto de recuperação de uma grave lesão. Não vou arriscar utilizar o Puma em Braga, porque vai ser muito importante para nós."

Iván Jaime pode ir a jogo? "Gostava muito de contar com ele, mas o Iván Jaime não vai jogar. Estamos a falar de questões de mercado, falei muitas vezes com o Jaime, mostra-se indisponível para competir, ao nível do treino não tenho nada a apontar, mas o Jaime mostra-se indisponível para competir. É uma questão que a administração tem de resolver."