João Pedro Sousa: "Não me passava pela cabeça estar em último"

João Pedro Sousa deu o peito às balas para falar da crise de resultados do Famalicão, que domingo visita o Santa Clara

Santa Clara: "É um campo sempre muito difícil, não só pelas características do campo, mas essencialmente pela qualidade do Santa Clara, que tem conseguido conciliar as exibições com os resultados. Temos que o abordar com muita competência."

Reforços estão disponíveis? "Sim, todos os jogadores que chegaram, estão aptos para competir."

Último lugar: "No início da época passada sabíamos que a temporada ia ser muito complicada. No entanto, estou cá eu para assumir que não contava com tantas dificuldades. Não me passava pela cabeça estar em último, a responsabilidade é minha, mas estou completamente convencido que vamos dar a volta."

Quantidade de reforços de inverno: "É uma situação normal. O início de época, ao nível de contratações, não nos correu bem porque atrasamo-nos um pouco em algumas contratações. O mercado foi um pouco estranho e tudo isso condicionou. Tivemos que fazer alguns reajustes não só para dotar o grupo de mais qualidade, mas também pelo número de jogadores porque com a questão da pandemia rapidamente temos um jogador vários dias fora. Por isso, o número do plantel também tem que ser adequado."

O que mudou no Famalicão da temporada passada? "O clube está muito diferente, para melhor, infelizmente a classificação não é a mesma e por responsabilidade minha. Posso prometer aos adeptos que vamos acabar o ano na posição que devemos ocupar. Temos uma confiança enorme de que vamos ultrapassar esta fase."