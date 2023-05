João Pedro Sousa: "Não fico nada satisfeito com o sétimo lugar"

Famalicão quer subir mais uma posição na tabela classificativa, mas João Pedro Sousa, treinador, queria mais, conforme o admitiu na antevisão do jogo de amanhã, em Vila do Conde, contra o Rio Ave.

Objetivo para a última jornada: "Gostávamos muito de terminar num lugar mais acima, mas não depende de nós. Temos, primeiro, de ganhar o nosso jogo."

Última jornada para testar jogadores: "Pontualmente, admito que sim, e não me estou a referir a este jogo, mas o mais importante para os jovens jogadores é o dia a dia. Aí, houve um leque enorme de jogadores que tiveram oportunidade. É importante primeiro o treino e, depois sim, a competição e o jogo. Claro que há uma ou outra situação que é importante ver em competição."

Análise da época: "A permanência na I Liga era fundamental para o clube e isso foi conseguido em março, permitindo planear a próxima época com mais tempo, em relação aos anos anteriores. Já disse aos jogadores que, com este leque, tinha de fazer mais, não fico nada satisfeito com o sétimo lugar, pela qualidade individual e coletiva que eles têm. Deixa-me muito insatisfeito por a época terminar. Claro que o futebol raramente é como queremos, há lesões, há castigos e basta vermos que o resultado mais negativo de resultados da nossa equipa, todos temos um sentimento que foi o melhor momento da equipa. Mas, em termos pontuais, foi o pior momento."

Penetra a lateral-direito: "Está muito motivado na posição que está e, a certo momento, excedeu as minhas expectativas. Para mim, é melhor lateral que central."

Mudança após a Taça da Liga: "O jogo com o Ac. Viseu foi o momento de viragem. A má Taça da Liga que fizemos foi um momento de aprendizagem. As pessoas não perceberam, mas mudámos algumas coisas que melhoraram o nosso jogo."

Obras na academia do clube: "Era óbvio que as nossas condições durante a semana não eram as melhores. Por várias razões complexas, o clube não conseguiu melhorar desde que cheguei. Para fazermos Penetras, precisamos de melhores condições de treino. O Penetra foi um trabalho excelente que o clube e o Penetra fizeram, mas não é fácil encontrar jogadores desses e o que ele conseguiu, fê-lo camuflando muitos problemas que temos, principalmente no inverno. O início da próxima época será noutro local e é fundamental e decisivo para o crescimento do clube que, por isso, está de parabéns."