João Pedro Sousa: "Lesão? Só o Colombatto podia jogar aqui hoje como jogou"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, à BTV, após a derrota por 2-0 no reduto do Benfica, esta sexta-feira.

Análise ao jogo: "O Benfica entrou muito forte. Estávamos à espera dessa entrada em jogo, forte, a pressionar e a tentar condicionar a nossa saída. Infelizmente, nessa fase não conseguimos introduzir no jogo o que pretendíamos para superar a linha de pressão do Benfica. E perdemos demasiadas bolas no centro de jogo, ficámos curtos, não chegámos ao último terço e quando o fizemos, fizemo-lo com poucos jogadores. E depois cometemos alguns erros. Sabíamos que o Benfica era extremamente competente na reação à perda. E depois, no ataque à profundidade com o Grimaldo pela esquerda. O primeiro golo foi assim e estávamos avisados. Fomos penalizados. Conseguimos disputar o jogo até ao fim, embora sem grandes oportunidades e sem chegar como queríamos ao último terço. Depois sofremos outro golo no final. É uma vitória justa do Benfica, num bom jogo do Benfica. Podíamos ter feito um pouco mais."

Colombatto jogou depois de lesão arrepiante na última jornada. Foi bluff? "Não foi. O Colombatto teve uma luxação, todos viram. Uma luxação grave. Só ele conseguia jogar aqui hoje como jogou."