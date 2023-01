João Pedro Sousa: "Há mérito do FC Porto, é uma equipa com uma capacidade tremenda"

Declarações de João Pedro Sousa após o FC Porto-Famalicão (4-1)da 16.ª jornada da I Liga Bwin

Sobre o jogo: "Tivemos algumas dificuldades nos primeiros minutos do jogo. Não conseguimos anular o jogo do FC Porto no corredor direito. Sabíamos onde é que o FC Porto é forte. Mas, infelizmente, em duas ou três situações, as primeiras do jogo, sofremos dois golos. O terceiro golo surge de um ataque rápido. Tínhamos perfeita noção do dano que o FC Porto podia fazer na recuperação de bola."

Segunda parte: "Sofremos três golos que nos deixaram fora do contexto que era mais favorável antes de sofrermos. Mas foi através dessa ideia que recuperámos e estabilizámos em termos emocionais sem esquecer a capacidade do FC Porto. A primeira parte foi difícil, na segunda tentámos estabilizar o nosso jogo e reduzir o resultado."

Pressão e ideia: "O FC Porto alterou a pressão no meio-campo, fez subir mais um médio para bloquear a saída, mas fomos capazes de encontrar espaço nas costas dessa pressão. Ganhámos confiança no processo ofensivo, mas tínhamos pela frente uma equipa muito forte no processo defensivo. Não conseguimos fazer melhor. Ficámos tristes pelo resultado, mas, de alguma forma, satisfeitos porque colocámos em jogo a nossa ideia. Fomos Famalicão. É isto que nós queremos. Com os nossos defeitos e virtudes, viemos competir. Nesse aspeto saio contente com os jogadores."

Mérito e demérito: "Há mérito do FC Porto, é uma equipa com uma capacidade tremenda, muito pressionante com e sem bola. Houve demérito nosso porque sabíamos o que o FC Porto ia tentar fazer na ala direita e na esquerda. Tínhamos de ter corrigido essas situações a partir do primeiro minuto. Não conseguimos fazê-lo. A partir do momento em que o Toni Martínez faz um jogo muito positivo era natural que fosse utilizado. Mas em nada alterou a nossa estratégia. Fosse quem fosse, sabíamos que ia trazer qualidade, capacidade de finalização, velocidade e ataque à profundidade. Foi o que aconteceu".