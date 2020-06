João Pedro Sousa: "Fomos líderes e ninguém nos viu em bicos de pés"

Treinador fez a antevisão do jogo de sexta-feira com o Braga

Jogo: ​​​​​​​É um jogo seguramente muito difícil para nós, com um grau de dificuldade muito semelhante ao do FC Porto. O Braga é extremamente forte, com dinâmicas muito desequilibradoras e uma capacidade individual também forte. No entanto, preparámos bem o jogo, tivemos uma boa semana de trabalho e estamos preparados para tentar vencer. O Braga é das equipas mais fortes do campeonato, um dos plantéis com mais qualidade, que luta por objetivos muito ambiciosos, ou seja, os primeiros lugares da classificação há uma série de anos, é certo que vem de uma série de resultados negativos, mas isso não no tira a concentração.

Momento de forma: ​​​​​​​Não nos podemos esquecer que antes da paragem vencemos o Sporting e empatámos com o Belenenses, mas mesmo com estas duas vitórias seguidas não nos distraímos com a classificação, não parámos para pensar onde vamos chegar e como podemos chegar, focámo-nos, sim, na tarefa. Sabemos da responsabilidade que é estarmos na posição em que estamos e na possibilidade de subirmos na tabela classificativa, mas o fundamental é o adversário que será extremamente complicado. O Braga está ao nível dos melhores clubes portugueses e a ambição é mesmo essa: aproximar-se dos primeiros lugares. Como disse, esperamos as mesmas dificuldades que tivemos com o FC Porto.

Ainda o bom momento do Famalicão: O grupo de trabalho do Famalicão não vive sobre os resultados. Estivemos muito tempo em primeiro lugar e nunca ninguém nos viu em bicos de pés. Também estivemos seis jogos sem ganhar e ninguém nos viu em depressão.

Menos golos sofridos: ​​​​​​​Não escondo que tentámos encontrar um equilíbrio, o que é certo é que a nossa média de golos sofridos baixou e tem a ver com as rotinas e o nosso trabalho. A equipa está a evoluir e vamos encontrar um ponto de equilíbrio, não deixando de marcar e de fazer o jogo ofensivo que pretendemos, mas por outro lado sermos mais eficazes no processo defensivo.

Ausências de Pedro Gonçalves e Fábio Martins: São dois jogadores muito importantes para nós. Os jogadores que vão entrar, poderão ser seguramente um dos responsáveis pela qualidade e rendimento do Pedro Gonçalves e do Fábio Martins. O rendimento deles tem a ver com o trabalho e com os restantes jogadores que obrigam que o Pedro e o Fábio trabalhem no máximo. Temos excelentes profissionais a trabalhar todos os dias da melhor forma como o Ofori, o Guga, o João Neto ou o Walterson. Um deles vai jogar e estou tranquilo relativamente a isso. O Gustavo também está recuperado da lesão, vai estar disponível para o jogo.

Luta pela Europa: ​​​​​​​Até esta jornada estivemos muito tempo dentro dos cinco primeiros classificados... e por mérito próprio. Portanto, pensamos em lutar pela vitória e isso será sinónimo de ficarmos no mínimo na posição em que estamos.

Braga pressionado? Não me parece, é um clube grande que está habituado a este tipo de jogos e à pressão diária.

Defendi: Ele hoje, da parte da manhã, fez novo teste e certamente que vai dar negativo e conto tê-lo disponível o mais rápido possível.