João Pedro Sousa: "Foi uma promessa que fiz e mantenho-a"

O treinador do Famalicão fez a antevisão do encontro com o Boavista que se realiza no próximo domingo. Os golos sofridos foram tema.

Pressão: "Não, não creio, até porque a pressão é igual para os dois. O Boavista quer ganhar, o Famalicão também. Para nós é fundamental e é muito claro onde temos de evoluir e onde temos de corrigir relativamente ao último jogo, tendo a noção que se formos tão débeis e tão fracos em determinados momentos do jogo, como fomos com o Farense, vamos perder. Temos essa consciência. Portanto, depois desse jogo, o que fizemos foi refletir, analisar, discutir e trabalhar para a equipa crescer. Temos de melhorar rapidamente o que está para melhorar. Posso recordar, por exemplo, os lances de bola parada, porque foi um momento fundamental no jogo e fomos demasiado frágeis. Mas fico contente por analisarmos e percebermos onde estiveram os pequenos erros, mas que em alta competição custa muito caro. Depois até obrigou-nos um esforço tremendo para dar a volta ao jogo. Não queremos que isso volte a acontecer porque é um castigo demasiado severo para jogadores tão profissionais e tão sérios.

Evolução: "Sentimos que a equipa está a evoluir e está melhor, mas longe de estarmos satisfeitos. Temos de trabalhar muito mais, precisámos de mais algumas unidades de treino e mais algumas semanas. Aconteça o que acontecer com o Boavista, não vai ser o melhor Famalicão, mas estamos no caminho certo e já se vê muita coisa daquilo que pretendemos e que os jogadores querem".

Rúben Lameiras: "O exemplo é de todos. Felizmente o Lameiras começou a época muito bem, tal como outros, mas também tem muito a ver com o rendimento e com a ajuda dos colegas. A equipa é que é importante, porque crescendo o coletivo, cresce o Lameiras, o Guga, o Diogo e todos os outros".

O Famalicão sofreu golos todos os jogos: "Uma situação tem a ver com a outra. Temos de retificar alguns pormenores no nosso processo defensivo. Foi numa promessa que fiz de sofrer menos golos esta época. Mantenho a promessa. Esta época sofremos golos em todos os jogos, mas também marcamos em todos os jogos. É um aspeto que, de facto, temos de evoluir e seguramente vamos melhorar. Mas em relação à época passada são equipas diferentes. Estaríamos a ser intelectualmente desonestos se comparássemos a equipa da época passada com a atual. Eu próprio não estaria a ser justo com os jogadores da época passada e com estes que estão agora, até porque alterámos ligeiramente a nossa forma de jogar e tudo isso influencia. Mas queremos ser tão ou mais competitivos como fomos na época passada.

Famalicão ainda pode ser a surpresa do campeonato?: "Vou tentar ser muito honesto: nunca vamos ser a surpresa, porque se fizermos o que fizemos na época passada, nunca poderemos ser a surpresa. Só se as coisas correrem muito mal, mas como não acredito nisso, seguramente não vamos ser".