João Pedro Sousa foge a Abel Braga e persegue agora Daniel Ramos

João Pedro Sousa subiu ao segundo lugar como o treinador com mais jogos ao comando do Famalicão. Diante do FC Porto, o técnico somou o 75.º encontro à frente dos minhotos e ultrapassou o mítico Abel Braga, brasileiro que passou pelo clube em 1989/90, 1990/91 e 1993/94. De resto, Sousa vai agora em perseguição de Daniel Ramos, o treinador com mais presenças no banco do clube: 102 jogos.

O atual técnico dos famalicenses conta com 29 vitórias, 22 empates e 24 derrotas, sendo que, na altura do regresso ao emblema minhoto, também já tinha descolado de Abel Braga como o treinador com mais jogos na I Liga.

Daniel Ramos fez uma carreira sobretudo entre a II Liga (46 partidas) e o Campeonato de Portugal (44), às quais soma quatro na Taça da Liga e oito na Taça de Portugal.

