Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a derrota (4-1) em casa do Braga, na ronda 19 do campeonato.

A derrota: "Foi um jogo difícil, como prevíamos. Derrota talvez um pouco injusta pelos números, mas vitória perfeitamente justa do Braga pelo jogo que fez e pela equipa que tem. Na primeira parte, não conseguimos controlar defensivamente o Sporting de Braga como queríamos, fomos saindo em algumas transições rápidas, mas com menos capacidade no ataque posicional, criámos pouco perigo e o Braga marcou. Na segunda parte, corrigimos posicionamentos defensivos, conseguimos ganhar a bola em zonas mais subidas e chegámos ao empate."

Após o empate: "Sentimos então que criámos alguma intranquilidade no Sporting de Braga, mas, com mais gente na frente, tivemos problemas defensivos, como no 2-1, em que não fomos competentes na proteção do corredor. Depois do 2-1, quisemos ir à procura do empate, mas tínhamos pouco tempo, partimos o jogo e ficámos em dificuldades pela capacidade tremenda coletiva e individual do Braga. Claudicámos e sofremos dois golos na parte final."

Lances polémicos: "Nunca falei do árbitro e não o irei fazer. O que me preocupa é a situação em que ficámos a protestar na sequência da jogada e foi golo [primeiro do Braga]."

Taça de Portugal: "A receção à B SAD para a Taça de Portugal, na quarta-feira, é outra competição, um jogo totalmente diferente, mas vamos só com o objetivo de vencer para seguimos para as meias-finais, assumimos isso claramente."