João Pedro Sousa fala da confusão após o jogo: "Sinto-me envergonhado"

O treinador do Famalicão diz que foi "lamentável" o que aconteceu na zona de acesso aos balneários.

Confusão após o jogo: "Sobre o fim do jogo, quando dizem que este tipo de situações são normais no futebol eu não concordo. A educação das pessoas tem que ser sempre a mesma, seja no futebol ou noutra atividade qualquer. Os jogadores têm que ter juízo, os treinadores têm que ter muito juízo e os dirigentes têm que ter muito, muito juízo. Eu, como estou na indústria, sinto vergonha do que se passou. Acho que se queremos vender um produto como o futebol, temos que vender às famílias, às televisões, ao estrangeiro. Não podemos fazer coisas como a que fizemos hoje. Peço desculpa às pessoas porque de facto é lamentável e sinto-me envergonhado por aquilo que aconteceu."

Resolver os problemas da equipa: "Temos a consciência que as coisas não acontecem de um dia para o outro. O que aconteceu de estranho e anormal foi no ano passado. Este ano estão a acontecer normalmente. Precisamos de trabalhar, sabemos os problemas que temos. As coisas não se vao resolver numa semana nem duas. Temos uma equipa muito jovem. Tenho um orgulho muito grande na minha equipa, são jogadores com muita qualidade e que vão ser reconhecidos."

Empate positivo: "Pagam-nos para trabalhar e ganhar os jogos. É isso que tentamos fazer. Mas também temos a consciência que é difícil conseguir nos jogos todos. O empate com o Sporting foi um resultado positivo."