Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após o triunfo por 2-1 frente ao Vitória, para a ronda 28 do campeonato.

A vitória: "Muito ascendente nesta segunda parte. Fomos encostados às cordas. Mas eu penso que o momento em que começámos a crescer na segunda parte é quando sofremos o golo. Sofremos o golo e de alguma forma conseguimo-nos nos libertar. Percebemos que se continuássemos da mesma forma íamos perder o jogo. Então ai começamos a gerir o jogo com a bola que era coisa que não fizemos até este momento. E depois conseguimos o segundo golo. Na primeira parte, até à expulsão do Riccieli penso que fomos claramente superiores. Criámos a primeira oportunidade nos primeiros minutos de jogo numa situação em que trabalhámos em que estávamos preparados para criar problemas ao Vitória principalmente no seu corredor esquerdo. E surgiu uma série de momentos em que isso aconteceu. Infelizmente com um erro nosso vem a expulsão e isso muda o jogo completamente. Algum tempo em inferioridade numérica e com dificuldades em nos posicionarmos de forma eficaz. Com a expulsão do Vitória e a igualdade numérica já conseguimos gerir até ao intervalo."

Motivação: "Estes jogadores não precisam de motivação para disputar a competição e para o próximo jogo. A nossa grande motivação é representar o clube, prepararmo-nos para disputar o jogo e para o ganhar, independentemente do que a classificação nos pode vir a dar. Se um quinto lugar ou um sexto lugar nada der em termos de competições europeias nós vamos lutar pelo melhor lugar possível. Se nos der, perfeito. Mas faltam muitos jogos, temos um calendário exigente. No meio temos dois jogos muito complicados da Taça de Portugal, que também queremos disputá-la porque o nosso objetivo é ir à final."

Futuro: "Não podemos pensar em objetivos finais. Temos que pensar num objetivo concreto que é o jogo do Marítimo".