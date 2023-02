João Pedro Sousa: "Espero que não volte a acontecer com nenhum profissional de futebol"

Treinador do Famalicão comentou decisão da FIFA quanto ao processo que moveu contra o Al Raed. Clube saudita tinha rescindido unilateralmente com o português após este queixar-se da falta de profissionalismo dos jogadores e, agora, terá de liquidar tudo o que estava previsto no contrato no prazo de 45 dias.

Atualmente no comando técnico do Famalicão, João Pedro Sousa viu a FIFA dar-lhe razão no processo que moveu contra o Al Raed. Em conferência de Imprensa de antevisão do jogo de quarta-feira, em casa, frente à B SAD, a contar para os quartos de final da Taça de Portugal, o treinador comentou a decisão do organismo que rege o futebol mundial.

"Sabia que a razão estava do meu lado. É uma situação que não deveria suceder em lado nenhum, com nenhum treinador. Felizmente, o assunto está encerrado. Espero que não volte a acontecer com nenhum profissional de futebol", disse.

Recorde-se que, no passado mês de junho, o treinador português teve o seu contrato rescindido unilateralmente na sequência de críticas ao profissionalismo dos jogadores - que falhavam, recorrentemente, os treinos - e não recebeu qualquer compensação por parte do emblema saudita.

Na sentença anunciada na segunda-feira, o organismo que tutela o futebol mundial puniu "comportamentos que não se enquadram nos dias de hoje" e deu 45 dias ao Al Raed para liquidar tudo o que estava previsto no contrato, sob pena de uma severa penalização.