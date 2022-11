Declarações de João Pedro Sousa, treinador famalicense, após o Marítimo-Famalicão (0-0), partida relativa à 12.ª jornada da Liga Bwin.

Empate: "Penso que foi um bom jogo de futebol. Duas equipas que procuraram ganhar o jogo, mesmo estando em posições da tabela classificativa que não são favoráveis. Duas posições difíceis, mas, no entanto, quiseram ganhar o jogo. Nenhuma delas quis empatar. Foi um jogo muito intenso, num estádio muito bonito, com muita gente ruidosa - isto no bom sentido -, com adeptos do Marítimo e também do Famalicão. Houve oportunidade de golo, mas pena não ter havido golos num jogo destes".

Resultado deixa-o satisfeito: "Eu não queria empatar, mas estou muito contente, principalmente com os jogadores, porque fizeram exatamente aquilo que tínhamos trabalhado e planeado para o jogo, mas encontrámos uma equipa difícil. Uma equipa que ao contrário do que podia parecer antes, respira confiança".

Marítimo: "Dou os parabéns ao Marítimo pela intensidade que pôs no jogo, por aquilo que nos obrigou a fazer, pelos problemas que nos criou, mas também fomos corajosos e lançamo-nos ao jogo, tentámos ganhar e também tivemos oportunidades".