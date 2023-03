João Pedro Sousa e o salto na classificação: "Pode trazer tranquilidade ao nosso jogo"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão, após a vitória sobre o Casa Pia, na 24.ª da Liga Bwin

Estratégia: "Percebendo que o Casa Pia ia reagir ao intervalo e ia ter certos comportamentos que geralmente tem quando está a perder, tentámos ajustar o nosso posicionamento e condicionar essa reação com posse de bola. Essa foi a ideia ao intervalo. Não conseguimos pegar na bola como queríamos, falhámos nos duelos junto à nossa área e tivemos alguns problemas. O que diferenciou a primeira da segunda parte foi a capacidade para ganhar duelos. O Casa Pia tem jogadores fortes e rápidos na frente e não conseguimos controlar essas ações."

Boa entrada: "Entrámos muito bem no jogo tal como tínhamos planeado. Dominámos grande parte da primeira parte e chegámos justamente ao golo. No global acho que fizemos um bom jogo. Há justiça no resultado, mas se ficasse 1-1, estaria aqui a dar os parabéns ao Casa Pia pela reação que teve e pelas dificuldades que criou à minha equipa."

Exibição de Gustavo Assunção, autor da assistência para o golo: "Não acredito num onze de sucesso. Acredito num plantel de qualidade. Esse é um pouco o segredo do sucesso das equipas vencedoras. Todos os jogadores são importantes. A força é quem está atrás desses que jogam com maior regularidade. O Sanca e o Denilson também tiveram as suas oportunidades. Eles estão preparados para dar respostas positivas a qualquer momento. Tínhamos muitas baixas para este jogo, mas o grupo mostrou estar forte e preparado."

Classificação e os 30 pontos: "Não podemos esconder que é mais fácil jogar quando estamos nesta posição [8.º com os mesmos pontos de Rio Ave e Boavista]. Este lugar pode trazer tranquilidade ao nosso jogo, mas queremos continuar a ser competitivos. Fomos sempre equilibrados na forma como abordámos e preparámos os jogos. Preparámos os jogadores e conseguimos que estivessem mentalmente equilibrados independentemente do lugar que ocupávamos na tabela. Os jogadores foram sempre profissionais e responsáveis. Prometemos que íamos fazer uma segunda volta com mais pontos. O campeonato está longe de ter terminado, vamos ter jogos tão ou mais complicados que este. Há muito trabalho pela frente e ambição porque queremos ganhar mais vezes."