João Pedro Sousa e o Paços de Ferreira: "Vai ganhar brevemente"

Declarações de João Pedro Sousa, treinador do Famalicão na antevisão ao jogo com o Paços de Ferreira, às 15h30 de sábado.

Paços de Ferreira: "Independentemente do contexto do adversário, preparámos o jogo com o objetivo de vencer. Sabemos que este jogo traz-nos variáveis interessantes e complicadas. Vai haver impacto pela mudança de treinador, percebemos bem isso porque passámos por essa situação, estamos a falar de uma equipa que ainda não ganhou, mas estamos a falar de um clube importante, com história e experiência na I Liga, tem sempre equipas interessantes e este ano não foge à regra. O Paços de Ferreira vai ganhar muito brevemente e vamos fazer tudo para que não seja amanhã."

Estratégia do Paços: "Cairíamos no erro se adivinhássemos a estratégia que o Paços vai trazer. Queremos um Famalicão mais consistência no seu jogo, na forma emocional, mesmo no último jogo, apesar de termos ganho, não conseguimos gerir o jogo muito bem emocionalmente e os pontos, que é o mais importante."

José Mota: "Felicito-o pelo regresso à Liga Bwin, é um treinador importante no nosso futebol e desejar as maiores felicidades ao César Peixoto. O Paços tem qualidade, capacidade individual que torna o coletivo forte."

Relvado: "Com o tempo, o relvado vai ficar em mau estado e isso faz parte do jogo. A equipa mais competente nestas situações, geralmente tinha vantagem."

Puma Rodríguez: "Vai ter de fazer mais, tal como disse há 15 dias, tal como eu tenho de fazer mais. Estamos longe do nível que queremos estar. Os jogadores estão a sofrer um bocadinho pela densidade de trabalho que temos feito."