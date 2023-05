João Pedro Sousa e o caso entre Pepe e Colombatto: "Pode ter percebido mal"

Pepe disse que Colombatto lhe chamou "mono" (macaco, em espanhol), mas o médio do Famalicão negou, dizendo que o que disse ao defesa-central portista foi "deste-me uma patada, idiota". João Pedro Sousa, treinador dos minhotos, diz que acredita que Pepe tenha percebido mal as palavras do argentino.

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, lamentou este domingo que a polémica do jogo com o FC Porto, na quinta-feira, que ditou a eliminação da Taça de Portugal, tenha reduzido para segundo plano "a essência do futebol".

O jogo no Estádio do Dragão, em que os minhotos venciam por 2-1 no final dos 90 minutos, ficou marcado por muita polémica, com o capitão portista, Pepe, a acusar Columbatto de insultos racistas e com os treinadores de ambas as equipas a envolverem-se em trocas de acusações.

Questionado sobre se, confirmando-se a versão de Columbatto, que garantiu ter proferido outras palavras que não o insulto racista, esperaria um pedido de desculpas formal de Pepe e de Sérgio Conceição, João Pedro Sousa preferiu voltar a defender o seu jogador, como o fez no final desse jogo.

"Se ele tivesse dito isso [Pepe acusou Columbatto de lhe ter chamado macaco] ele pedia desculpa e assumia o erro, mas não disse. O Pepe pode ter percebido mal, admito isso, mas este é um assunto demasiado feio para ser discutido no futebol. Não quero alimentar um episódio de todo desagradável", disse na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Chaves (segunda-feira, 19h00).

O treinador revelou ter conversado com Columbatto e que os dias seguintes foram difíceis para o jogador: "São situações muito melindrosas, mas ele tem essa capacidade de, em situações de stress, encontrar uma situação de equilíbrio".