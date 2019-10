João Pedro Sousa e a Taça: "Não vamos estar desmotivados só porque o adversário é diferente"

Treinador fez a antevisão do jogo de domingo em Lourosa, para a Taça de Portugal

Jogo: Esperamos grandes dificuldades, é um adversário complicado, bem preparado, com um treinador muito experiente e que joga num campo tradicionalmente difícil com um ambiente quente para as equipas adversárias. Têm um plantel com jogadores que passaram pela I Liga e tudo somado encontraremos enormes dificuldades.

Possibilidade de surpresa: Se isso acontecer, a responsabilidade é minha. Não podemos estar numa semana motivados e noutra desmotivados só porque o adversário é diferente. A semana foi igual às outras, a resposta que os jogadores deram foi muito forte e estamos preparados. Não há qualquer tipo de relaxamento.

Responsabilidade pela liderança no campeonato: O que se passa no campeonato nada tem a ver com a Taça de Portugal.

Lourosa já eliminou o Covilhã, carrasco do Famalicão na Taça da Liga: São competições diferentes e contextos totalmente distintos. Não há paralelismo nenhum. Agora, é um jogo que nos serviu de referência. Isso prova que o adversário tem imensa qualidade. A Taça é isto em Portugal e em todo o Mundo. Os pequenos anseiam defrontar equipas com outra projeção mediática e com certeza que corremos sempre o risco de sermos eliminados. No Campeonato de Portugal encontramos equipa muito organizadas, com excelentes jogadores e treinadores e estamos preparados para defrontar um adversário complicado numa competição que costuma trazer grandes surpresas.

Treinador do mês: Agradeço aos meus colegas que votaram em mim e também à Liga pelo prémio. O espelho destes prémios (melhor defesa, melhor avançado, golo do mês e melhor jogador) reflete o trabalho de toda a gente. É um prémio coletivo.

Renovação de Walterson: A mensagem que passo no balneário é esta: todos os jogadores são importantes. O Walterson ainda não jogou no campeonato, mas renovou por mais um ano. Contamos com ele e com outros para o presente e para o futuro.